PIANISTA

Un virtuoso come maurizio pollini

Michelangeli, martha argerich, maurizio pollini, daniel barenboim sono solo alcuni degli astri che portano in sé l'idea nobile del virtuoso espressa da busoni: «soltanto... Michelangeli, martha argerich,, daniel barenboim sono solo alcuni degli astri che portano in sé l'idea nobile delespressa da busoni: «soltanto... Un pianista è un musicista che suona il pianoforte, che può essere a coda, verticale o elettrico. La maggior parte dei pianisti può comunque suonare alche altri strumenti a tastiera, dall'organo al clavicembalo alla celesta al sintetizzatore. Il repertorio di un pianista può essere molto vasto, abbraccia infatti diverse tipologie di musica, dalla classica al jazz al blues alla musica popolare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

