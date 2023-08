Il supercomputer di 2001: Odissea nello spazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il supercomputer di 2001: Odissea nello spazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : HAL

Significato/Curiosita : Il supercomputer di 2001: odissea nello spazio

2001: odissea nello spazio (disambigua). disambiguazione – "odissea nello spazio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi odissea nello... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. hal yamanouchi, pseudonimo di haruhiko yamanouchi ( ; tokyo, 20 aprile 1946)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il supercomputer di 2001: Odissea nello spazio : supercomputer; 2001; odissea; nello; spazio; Il Salvatore che governò la Sicilia nel 2001 2008; Romanzo del 2001 dell autore americano Palahniuk; Il Dick vicepresidente degli USA dal 2001 al 2009; Il Maurizio Ministro delle comunicazioni nel 2001 ; Governarono l Afghanistan dal 1996 al 2001 ; Relativa all autore dell odissea ; La maga dell odissea ; L inizio dell odissea ; La terra dei Feaci citata nell odissea ; Commentano l odissea ; Pannello sotto il parabrezza; Abitano la città con la Loggia del Lionello ; In musica collega la strofa al ritornello ing; L eroe de L anello del Nibelungo di Wagner; Agita i liquori nello shaker; Nello spazio di; Riduzione tipografica dello spazio tra i caratteri; spazio pubblicitario riservato al decollo; spazio su cui poter maneggiare: piano; Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa;

Cerca altre Definizioni