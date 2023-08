Nelle comunicazioni radiotelefonica è l SOS ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle comunicazioni radiotelefonica è l SOS ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAYDAY

Significato/Curiosita : Nelle comunicazioni radiotelefonica e l sos ing

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mayday (disambigua). mayday (ascolta[·info]) è un segnale utilizzato in radiofonia, da parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

