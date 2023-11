La definizione e la soluzione di: Storico ministro della regina Vittoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : DISRAELI

Significato/Curiosita : Storico ministro della regina vittoria

Disambiguazione – "regina vittoria" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi regina vittoria (disambigua). vittoria (alexandrina victoria;... Benjamin Disraeli, I conte di Beaconsfield (Londra, 21 dicembre 1804 – Londra, 19 aprile 1881), è stato un politico e scrittore britannico. Ha fatto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

