La Soluzione ♚ Sospendere il fuoco La definizione e la soluzione di 7 lettere: Sospendere il fuoco. CESSARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su sospendere il fuoco: L'Orient Express è un treno passeggeri a lunga percorrenza della Compagnie Internationale des Wagons-Lits che collegava Parigi Gare de l'Est a Costantinopoli (l'odierna Istanbul). Iniziato nel 1883, il servizio si interruppe per le due guerre mondiali fra il 1914 e il 1921 e fra il 1939 e il 1945, per cessare definitivamente nel 1977 a causa della concorrenza dei trasporti aerei. Rimase in servizio un treno che copriva solamente la tratta tra Parigi e Vienna fino alla riduzione del tragitto nel 2007 e alla momentanea cancellazione del 14 dicembre 2009. In seguito, il convoglio è tornato a viaggiare grazie alla Belmond Management Limited. Altre Definizioni con cessare; sospendere; fuoco; Smettere finire; Perfettamente messe a fuoco; Messi al fuoco e tolti; Antiche armi da fuoco;

La risposta a Sospendere il fuoco

CESSARE

C

E

S

S

A

R

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Sospendere il fuoco' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.