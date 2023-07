Smettere finire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Smettere finire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CESSARE

Significato/Curiosità : Smettere finire

Smettere, finire o cessare sono tutti termini che indicano il termine o la cessazione di un'azione, uno stato o un'attività. Quando smettiamo di fare qualcosa, interrompiamo l'azione che stavamo compiendo. Finire significa arrivare alla conclusione di un'attività o di un compito. Cessare implica il termine di un'azione o di uno stato, spesso in modo permanente o definitivo. Tutti questi termini possono essere usati in contesti diversi, come smettere di fumare, finire un libro o cessare un conflitto. Indicano tutti un cambiamento nel comportamento o nella situazione e possono essere usati in modo intercambiabile a seconda del contesto specifico.

Altre risposte alla domanda : Smettere finire : smettere; finire; Un modo di trasmettere un ordine alla truppa; smettere di muoversi; Diffondere trasmettere ; È un valido aiuto per smettere di fumare; Era un sistema per trasmettere testi scritti; Così possono finire cetrioli funghi e carciofini; finire con i piedi contro un ostacolo; La fa finire un arrivo aspettato; Così si può definire una donna incinta; Un rivestimento per non finire a gambe all aria;

Cerca altre Definizioni