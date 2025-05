Si rimesta sul fuoco nei cruciverba: la soluzione è Polenta

Home / Soluzioni Cruciverba / Si rimesta sul fuoco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si rimesta sul fuoco' è 'Polenta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLENTA

Curiosità e Significato di "Polenta"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Polenta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Polenta.

Perché la soluzione è Polenta? La polenta è un piatto tradizionale italiano a base di farina di mais che viene cotto mescolando l'impasto sul fuoco, per ottenere una consistenza densa e cremosa. La definizione si rimesta sul fuoco si riferisce proprio a questo processo di cottura, in cui è necessario mescolare continuamente per evitare che si attacchi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Furono signori di RavennaSi mangia insieme al cinghialeSi mangia con il baccalà alla vicentinaSi scarica facendo fuocoSi manteca a fuoco spentoSi dice si dia loro fuoco aprendo le ostilità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Polenta

Stai cercando la risposta alla definizione "Si rimesta sul fuoco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L N E O V I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIOLENTI" VIOLENTI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.