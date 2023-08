Donò agli uomini il fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donò agli uomini il fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROMETEO

Significato/Curiosità : Donò agli uomini il fuoco

Prometeo è una figura della mitologia greca che ha donato agli esseri umani il fuoco rubandolo agli dèi. Questo atto rivoluzionario simboleggia la trasmissione della conoscenza e della civiltà agli umani. Tuttavia, la sua azione ha attirato l'ira di Zeus, il re degli dèi, che lo ha punito legandolo a una roccia in modo che un'aquila divorasse il suo fegato ogni giorno, solo per rigenerarlo durante la notte. Prometeo rappresenta il coraggio di sfidare le convenzioni divine per il bene dell'umanità e l'eterna lotta tra la conoscenza e l'autorità. La sua storia ha ispirato numerose opere letterarie, artistiche e filosofiche.

