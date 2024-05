La Soluzione ♚ Sospendere un giudizio dare il del dubbio La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BENEFICIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BENEFICIO

Significato della soluzione per: Sospendere un giudizio dare il del dubbio Beneficio vassallatico – unitamente all'immunità, uno dei tre elementi costitutivi il rapporto di subordinazione fra vassallo e beneficiario Beneficio ecclesiastico – beneficium attribuito alle proprietà fondiarie ed immobiliari concesse in passato ai chierici in usufrutto Beneficio di escussione – istituto giuridico mediante il quale il debitore che non sia unico obbligato a eseguire una determinata prestazione, pretende che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro debitore Beneficio di Cristo– trattato del religioso Benedetto Fontanini

