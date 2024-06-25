Fa sospendere le ostilità

SOLUZIONE: CESSATE IL FUOCO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fa sospendere le ostilità" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa sospendere le ostilità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cessate Il Fuoco? Quando due parti in conflitto decidono di interrompere temporaneamente le ostilità, si attua un momento di tregua che permette di ristabilire un clima di calma. Questo gesto può favorire negoziati o semplicemente dare respiro alle persone coinvolte. La frase usata per indicare questa sospensione momentanea delle scontri è spesso pronunciata come un richiamo a fermare le armi e riprendere il dialogo.

La definizione "Fa sospendere le ostilità" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa sospendere le ostilità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Cessate Il Fuoco:

C Como E Empoli S Savona S Savona A Ancona T Torino E Empoli I Imola L Livorno F Firenze U Udine O Otranto C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa sospendere le ostilità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

