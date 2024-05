La Soluzione ♚ La città capitale del Marocco

: RABAT

Curiosità su La citta capitale del marocco: , murrakuš; in berbero: , meakec), è una città del marocco situata al centro-sud del paese, a circa 150 km dalla costa dell'oceano atlantico;... Rabat (in arabo , al-Riba; in berbero: , Aba) è la capitale del Marocco. La città è situata sulla costa atlantica del paese, sulla sponda sinistra del fiume Bou Regreg, di fronte alla città di Salé. La città conta 577 827 abitanti (dato del censimento 2014), mentre l'area urbana, che comprende le città di Salé e Temara, arriva a contare 2 120 192 abitanti, rendendola la seconda area metropolitana più popolata del Marocco (dopo Casablanca).

