La città che sostituì come capitale Karachi

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La città che sostituì come capitale Karachi' è 'Rawalpindi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAWALPINDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città che sostituì come capitale Karachi" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città che sostituì come capitale Karachi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Rawalpindi? Rawalpindi, città situata nel Pakistan, assunse un ruolo di grande importanza storica e strategica, sostituendo Karachi come centro amministrativo e politico principale. Essa divenne il cuore delle attività governative, ospitando molte istituzioni e uffici chiave del paese. La sua posizione strategica e la sua crescita economica la resero un punto di riferimento fondamentale nel panorama nazionale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La città che sostituì come capitale Karachi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città che sostituì come capitale Karachi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Rawalpindi:

R Roma A Ancona W Washington A Ancona L Livorno P Padova I Imola N Napoli D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città che sostituì come capitale Karachi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

