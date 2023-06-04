Un tipo di turismo dedicato agli sportivi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un tipo di turismo dedicato agli sportivi' è 'Attivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATTIVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tipo di turismo dedicato agli sportivi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di turismo dedicato agli sportivi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Attivo? Il turismo attivo è un'esperienza che coinvolge pratiche sportive e attività all'aperto, permettendo ai viaggiatori di mantenersi in forma e vivere emozioni intense. È ideale per chi cerca avventure, sfide fisiche e un contatto diretto con la natura. Questa forma di viaggio combina scoperta e benessere, stimolando corpo e mente attraverso attività dinamiche e coinvolgenti.

In presenza della definizione "Un tipo di turismo dedicato agli sportivi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di turismo dedicato agli sportivi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Attivo:

A Ancona T Torino T Torino I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di turismo dedicato agli sportivi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

