La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si utilizza per filtrare e depurare le acque' è 'Carbone Attivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARBONE ATTIVO

Curiosità e Significato di Carbone Attivo

Hai risolto il cruciverba con Carbone Attivo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Carbone Attivo.

Perché la soluzione è Carbone Attivo? Il carbone attivo è un materiale poroso molto efficace per purificare e filtrare le acque, eliminando impurità, odori e sostanze indesiderate. Grazie alla sua vasta superficie, assorbe contaminanti e migliora la qualità dell'acqua che beviamo o utilizziamo quotidianamente. È un alleato naturale e sostenibile per mantenere l'acqua più pura e sicura.

Come si scrive la soluzione Carbone Attivo

Non riesci a risolvere la definizione "Si utilizza per filtrare e depurare le acque"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

E Empoli

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

