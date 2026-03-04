Sportivi che scalano pareti rocciose

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sportivi che scalano pareti rocciose' è 'Arrampicatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARRAMPICATORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sportivi che scalano pareti rocciose" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sportivi che scalano pareti rocciose". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Arrampicatori? Gli arrampicatori sono persone che affrontano sfide fisiche e mentali per superare pareti rocciose o strutture artificiali. Utilizzano abilità tecniche, equilibrio e forza per salire lungo superfici ripide, spesso in ambienti naturali o in palestre specializzate. Questa attività richiede concentrazione e determinazione, poiché ogni movimento deve essere pianificato con precisione. La passione per questa disciplina spinge molti a migliorare le proprie capacità e a superare limiti personali. L'arte di salire è un vero e proprio sport di resistenza e strategia.

Se la definizione "Sportivi che scalano pareti rocciose" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sportivi che scalano pareti rocciose" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Arrampicatori:

A Ancona R Roma R Roma A Ancona M Milano P Padova I Imola C Como A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sportivi che scalano pareti rocciose" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

