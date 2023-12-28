Un tipo di pasta da minestrone

Sara Verdi | 29 ott 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un tipo di pasta da minestrone' è 'Maltagliati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALTAGLIATI

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Un tipo di pasta da minestrone nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maltagliati

Quando la definizione "Un tipo di pasta da minestrone" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Maltagliati'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un tipo di pasta da minestrone
  • Risposta: MALTAGLIATI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: M__________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
L Livorno
T Torino
A Ancona
G Genova
L Livorno
I Imola
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Maltagliati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tipo di pasta da minestrone". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.