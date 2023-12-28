Un tipo di pasta da minestrone
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SOLUZIONE: MALTAGLIATI
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Un tipo di pasta da minestrone nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maltagliati
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un tipo di pasta da minestrone
- Risposta: MALTAGLIATI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: M__________
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Maltagliati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tipo di pasta da minestrone". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.