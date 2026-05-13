Sportivi che sollevano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sportivi che sollevano' è 'Pesisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESISTI

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Perché la soluzione è Pesisti? I pesisti sono atleti specializzati nel sollevare pesi durante le competizioni, mettendo in mostra forza, tecnica e resistenza. Attraverso esercizi specifici come lo stacco da terra, lo squat e il clean and jerk, questi sportivi sviluppano muscoli potenti e coordinazione. La loro attività richiede disciplina e determinazione per migliorare costantemente le proprie performance. La passione per questa disciplina li spinge a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, mantenendo sempre alta la concentrazione e il controllo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sportivi che sollevano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Sportivi che sollevano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pesisti

La definizione "Sportivi che sollevano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sportivi che sollevano" conferma che la soluzione 'Pesisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pesisti

P Padova E Empoli S Savona I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sportivi che sollevano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pesisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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