Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata' è 'Pranzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRANZO

Perché la soluzione è Pranzo? Il momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata è un'occasione importante per ricaricare le energie e prendersi una pausa dallo studio o dal lavoro. Durante questa pausa, si consuma un pasto che può variare da piatti leggeri a menu più sostanziosi, a seconda delle abitudini. È un momento di convivialità e di relax, spesso condiviso con amici o colleghi. Il pranzo permette di affrontare il resto della giornata con maggiore vitalità e concentrazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pranzo

Per risolvere la definizione "Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata" conferma che la soluzione 'Pranzo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pranzo

P Padova R Roma A Ancona N Napoli Z Zara O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Momento dedicato al cibo che si fa a metà giornata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pranzo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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