Un tipo di conservazione delle olive

Sara Verdi | 29 ott 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un tipo di conservazione delle olive' è 'Salamoia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALAMOIA

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Un tipo di conservazione delle olive nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Salamoia

In presenza della definizione "Un tipo di conservazione delle olive", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Salamoia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un tipo di conservazione delle olive
  • Risposta: SALAMOIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
L Livorno
A Ancona
M Milano
O Otranto
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Salamoia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un tipo di conservazione delle olive". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.