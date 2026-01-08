Aereo da turismo con due eliche

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Aereo da turismo con due eliche' è 'Bimotore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIMOTORE

Perché la soluzione è Bimotore? Un bimotore è un velivolo progettato per il trasporto di passeggeri o merci, caratterizzato da due motori che forniscono maggiore potenza e affidabilità rispetto ai velivoli a motore singolo. È spesso utilizzato per voli di breve e medio raggio, offrendo sicurezza e efficienza. La presenza di due eliche permette di mantenere alte prestazioni anche in condizioni di vento o maltempo, rendendolo ideale per il turismo e l'aviazione privata.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aereo da turismo con due eliche" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aereo da turismo con due eliche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Aereo da turismo con due eliche" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aereo da turismo con due eliche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bimotore:

B Bologna I Imola M Milano O Otranto T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aereo da turismo con due eliche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

