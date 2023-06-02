Locale riservato all uso di lampade abbronzanti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Locale riservato all uso di lampade abbronzanti' è 'Solarium'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SOLARIUM
Perché la soluzione è Solarium? Un solarium è un ambiente dedicato all'uso di lampade abbronzanti, progettato per offrire un'esperienza di abbronzatura artificiale. Questo spazio è attrezzato con apparecchi specifici che emettono raggi UV, consentendo di ottenere una tintarella anche senza esposizione diretta al sole. La presenza di un solarium permette di controllare intensità e durata dell'esposizione, garantendo una maggiore sicurezza rispetto a un uso improvvisato delle lampade. La scelta di frequentare un solarium si basa sulla volontà di ottenere un’abbronzatura uniforme e rapida.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Locale riservato all uso di lampade abbronzanti". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Locale riservato all uso di lampade abbronzanti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Solarium
In presenza della definizione "Locale riservato all uso di lampade abbronzanti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Locale riservato all uso di lampade abbronzanti" conferma che la soluzione 'Solarium' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Solarium
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Locale riservato all uso di lampade abbronzanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Solarium' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il terrazzo per l elioterapiaUn macchinario abbronzanteTerrazzo con tanti lettiniSalottino riservato in un locale pubblicoLocale da guide turisticheUn anestetico localeUn locale pubblico giapponese con le geisheUn locale per foraggi
A C B O D O C I X