Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori' è 'Tenco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENCO

Perché la soluzione è Tenco? Tenco rappresenta un riconoscimento importante nel panorama musicale italiano, assegnato ogni anno per valorizzare i migliori cantautori. Questo premio, nato nel rispetto della tradizione e della creatività, premia artisti che si distinguono per la qualità delle loro composizioni e testi. La presenza di Tenco sul palco assume un significato di eccellenza e di promozione della canzone d’autore. La sua storia è intrecciata con la crescita artistica di molti interpreti italiani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tenco

Se la definizione "Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori" conferma che la soluzione 'Tenco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tenco

T Torino E Empoli N Napoli C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tenco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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