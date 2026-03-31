Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori' è 'Tenco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TENCO
Perché la soluzione è Tenco? Tenco rappresenta un riconoscimento importante nel panorama musicale italiano, assegnato ogni anno per valorizzare i migliori cantautori. Questo premio, nato nel rispetto della tradizione e della creatività, premia artisti che si distinguono per la qualità delle loro composizioni e testi. La presenza di Tenco sul palco assume un significato di eccellenza e di promozione della canzone d’autore. La sua storia è intrecciata con la crescita artistica di molti interpreti italiani.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tenco
Se la definizione "Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori" conferma che la soluzione 'Tenco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Tenco
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un prestigioso Premio annuale riservato ai cantautori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tenco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Luigi che cantava Ciao amore, ciaoCantava Ciao amore, ciaoLuigi che fu un noto cantautoreUn Premio annuale riservato ai cantautoriPremio : è riservato ai cantautoriDovrebbe essere riservato ai pedoniCopricapo riservato ai PonteficiUn circolo riservato ai soci
A L E O M S