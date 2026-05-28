I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED' è 'Diodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIODI

Perchè la soluzione è Diodi? Le lampade LED funzionano grazie a piccoli componenti chiamati diodi, che producono luce quando attraversati da corrente elettrica. Sono efficienti e duraturi, rendendo le lampade LED una scelta popolare per illuminare case e spazi pubblici con semplicità e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Diodi

La definizione "I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diodi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED

I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED Risposta: DIODI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: D____

D____ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola O Otranto D Domodossola I Imola

La soluzione 'Diodi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.