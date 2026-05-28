I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED' è 'Diodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIODI
Perchè la soluzione è Diodi? Le lampade LED funzionano grazie a piccoli componenti chiamati diodi, che producono luce quando attraversati da corrente elettrica. Sono efficienti e duraturi, rendendo le lampade LED una scelta popolare per illuminare case e spazi pubblici con semplicità e stile. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Diodi
La definizione "I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Diodi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED
- Risposta: DIODI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: D____
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Diodi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I dispositivi che emettono la luce nelle lampade LED". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con dispositivi: Dispositivi elettronici molto utili quando si parcheggia
Con emettono: Le scimmie americane che emettono gridi assordanti
Con lampade: Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato