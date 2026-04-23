Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato

Home / Soluzioni Cruciverba / Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato' è 'Acetilene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACETILENE

Perché la soluzione è Acetilene? L'acetilene è un gas incolore molto infiammabile che, in passato, veniva prodotto e utilizzato in lampade speciali per l'illuminazione. Questa sostanza bruciava intensamente grazie alle sue caratteristiche chimiche, rendendola ideale per apparecchi di illuminazione temporanei o professionali. La sua combustione produceva una luce brillante e calda, molto apprezzata prima dell'avvento di tecnologie più moderne. L'acetilene rappresenta un esempio di come le fonti di luce si siano evolute nel tempo, sostituite da metodi più sicuri e efficienti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Acetilene

In presenza della definizione "Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato" conferma che la soluzione 'Acetilene' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Acetilene

A Ancona C Como E Empoli T Torino I Imola L Livorno E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acetilene' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il gas di carburoS impiega nelle saldature a fiammaUn gas usato per saldatureAlimentava certe lampadeIn certe lampade regola l intensità luminosaI fusti di certe lampadeL arco di certe lampadeIn certe lampade regolano l intensità luminosa