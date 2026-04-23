Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato' è 'Acetilene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ACETILENE
Perché la soluzione è Acetilene? L'acetilene è un gas incolore molto infiammabile che, in passato, veniva prodotto e utilizzato in lampade speciali per l'illuminazione. Questa sostanza bruciava intensamente grazie alle sue caratteristiche chimiche, rendendola ideale per apparecchi di illuminazione temporanei o professionali. La sua combustione produceva una luce brillante e calda, molto apprezzata prima dell'avvento di tecnologie più moderne. L'acetilene rappresenta un esempio di come le fonti di luce si siano evolute nel tempo, sostituite da metodi più sicuri e efficienti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Acetilene
In presenza della definizione "Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato" conferma che la soluzione 'Acetilene' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 9 lettere della soluzione Acetilene
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Bruciava in certe luminosissime lampade usate in passato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acetilene' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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