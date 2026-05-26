Un locale con tazze e bicchieri

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un locale con tazze e bicchieri' è 'Bar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAR

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Un locale con tazze e bicchieri nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Bar

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un locale con tazze e bicchieri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bar'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un locale con tazze e bicchieri
  • Risposta: BAR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: B__
  • Inizia con: B
  • Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

B Bologna
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Bar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un locale con tazze e bicchieri". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con locale: Locale in cui si va a bere birra 

Con tazze: Sotto le tazze da tè 

Con bicchieri: Materiale usato per specchi e bicchieri 