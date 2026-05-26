Un locale con tazze e bicchieri
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Un locale con tazze e bicchieri' è 'Bar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BAR
Un locale con tazze e bicchieri nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Bar
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un locale con tazze e bicchieri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bar'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un locale con tazze e bicchieri
- Risposta: BAR
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: B__
- Inizia con: B
- Finisce con: R
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Bar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un locale con tazze e bicchieri". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con locale: Locale in cui si va a bere birra
Con tazze: Sotto le tazze da tè
Con bicchieri: Materiale usato per specchi e bicchieri