La Soluzione ♚ Il terrazzo in cui ci si abbronza La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il terrazzo in cui ci si abbronza. SOLARIUM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il terrazzo in cui ci si abbronza: Il solarium (latino, derivato di sol-solis, il sole; propr. "luogo soleggiato") è un impianto tecnico che si serve dei raggi ultravioletti, per lo più di tipo "A" (UV-A), per irradiare il corpo umano a scopi terapeutici o per indurre un'abbronzatura artificiale. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il solarium (latino, derivato di sol-solis, il sole; propr. "luogo soleggiato") è un impianto tecnico che si serve dei raggi ultravioletti, per lo più di tipo "A" (UV-A), per irradiare il corpo umano a scopi terapeutici o per indurre un'abbronzatura artificiale. solaio ( approfondimento) m (pl.: solai) (architettura) (edilizia) (tecnologia) (ingegneria) struttura piana ed orizzontale che copre e sostiene i piani intermedi degli edifici vano della casa subito sotto il tetto, usato in genere come ripostiglio Sillabazione so | là | io Pronuncia IPA: /so'lajo/ Etimologia / Derivazione dal latino solarium, ovvero "parte della casa esposta al sole" Sinonimi soffitta, sottotetto, mansarda, soppalco, abbaino Termini correlati tetto Altre Definizioni con solarium; terrazzo; abbronza; Un terrazzo con i lettini; Locale riservato all uso di lampade abbronzanti; Grande terrazzo coperto; Protegge la pelle di chi si abbronza; Si abbronza integralmente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il terrazzo in cui ci si abbronza

SOLARIUM

S

O

L

A

R

I

U

M

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Il terrazzo in cui ci si abbronza' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.