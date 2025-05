Un anestetico locale nei cruciverba: la soluzione è Novocaina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un anestetico locale' è 'Novocaina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOVOCAINA

Curiosità e Significato di "Novocaina"

Vuoi sapere di più su Novocaina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Novocaina.

Perché la soluzione è Novocaina? La novocaina è un anestetico locale comunemente usato in medicina per alleviare il dolore durante piccole procedure chirurgiche o odontoiatriche. È nota per la sua capacità di bloccare temporaneamente la sensibilità nelle aree in cui viene applicata.

Come si scrive la soluzione: Novocaina

Se "Un anestetico locale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

I Imola

N Napoli

A Ancona

