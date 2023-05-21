Annullare togliere

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Annullare togliere' è 'Elidere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ELIDERE

Perchè la soluzione è Elidere? Elidere significa togliere qualcosa che non serve più, eliminando parti superflue o indesiderate. È un gesto semplice che rende un testo più chiaro e scorrevole, eliminando elementi inutili e lasciando solo ciò che conta davvero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Annullare togliere
  • Risposta: ELIDERE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EDEE
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Elidere'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Annullare togliere: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Annullare togliere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Elidere. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'annullare'

Cruciverba con 'togliere'