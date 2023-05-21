Annullare togliere
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Annullare togliere' è 'Elidere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Elidere? Elidere significa togliere qualcosa che non serve più, eliminando parti superflue o indesiderate. È un gesto semplice che rende un testo più chiaro e scorrevole, eliminando elementi inutili e lasciando solo ciò che conta davvero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Annullare togliere
- Risposta: ELIDERE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EDEE
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Annullare togliere: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Annullare togliere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Elidere. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.