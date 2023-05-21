Annullare togliere

Home / Soluzioni Cruciverba / Annullare togliere

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Annullare togliere' è 'Elidere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E L I D E R E

Perchè la soluzione è Elidere? Elidere significa togliere qualcosa che non serve più, eliminando parti superflue o indesiderate. È un gesto semplice che rende un testo più chiaro e scorrevole, eliminando elementi inutili e lasciando solo ciò che conta davvero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Annullare togliere

Annullare togliere Risposta: ELIDERE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E D E E

Inizia con: E

E Finisce con: E

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Elidere' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Annullare togliere: risposta da 7 lettere

Se la definizione "Annullare togliere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Elidere. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'annullare'