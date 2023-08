Solvente per togliere lo smalto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solvente per togliere lo smalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACETONE

Significato/Curiosita : Solvente per togliere lo smalto

(opaco-dentina-smalto) presentano una particolare traslucidità ed è quindi opportuno utilizzare uno strato sufficientemente ampio di dentina e smalto (almeno... Stai cercando il disordine metabolico comunemente chiamato acetone, vedi acetonemia. l'acetone (anche chiamato propanone o dimetilchetone) è il chetone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

