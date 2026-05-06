Togliere le patacche

Home / Soluzioni Cruciverba / Togliere le patacche

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Togliere le patacche' è 'Smacchiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMACCHIARE

Perché la soluzione è Smacchiare? Smacchiare è l'azione di rimuovere le patacche o macchie da tessuti, superfici o oggetti. Questo procedimento permette di ripristinare l'aspetto originale di un materiale, eliminando impurità che si sono depositate nel tempo. La procedura può essere eseguita con diversi metodi e prodotti specifici, a seconda del tipo di macchia e della superficie interessata. Smacchiare è fondamentale per mantenere cura e pulizia, contribuendo alla conservazione e alla bellezza degli oggetti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Togliere le patacche". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Togliere le patacche nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Smacchiare

Quando la definizione "Togliere le patacche" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Togliere le patacche" conferma che la soluzione 'Smacchiare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Smacchiare

S Savona M Milano A Ancona C Como C Como H Hotel I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Togliere le patacche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Smacchiare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Solvente per togliere lo smaltoAnnullare togliereTogliere le fasceTogliere la trasparenzaTogliere la trasparenza a una lastra di vetro