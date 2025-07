Togliere via nei cruciverba: la soluzione è Elidere

ELIDERE

Curiosità e Significato di Elidere

La parola Elidere è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Elidere.

Perché la soluzione è Elidere? Elidere significa togliere o eliminare qualcosa, spesso parti di un testo, informazioni o elementi indesiderati. È un termine usato sia in ambito linguistico che tecnico, per indicare la rimozione di dettagli superflui o non necessari. In sintesi, si tratta di snellire o semplificare eliminando ciò che non serve, rendendo il tutto più chiaro e conciso.

Come si scrive la soluzione Elidere

La definizione "Togliere via" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

L Livorno

I Imola

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

