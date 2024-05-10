Togliere le vocali

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Togliere le vocali' è 'Elidere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELIDERE

Perché la soluzione è Elidere? Elidere è un’azione che consiste nel rimuovere le vocali da una parola o una frase, modificandone la struttura e la pronuncia originale. Questo processo può essere utilizzato per abbreviare testi, creare forme stilizzate o facilitare la comunicazione in particolari contesti. La pratica dell’eliminazione delle vocali può influire sulla comprensione, rendendo necessario conoscere bene il testo di partenza per interpretarlo correttamente. La capacità di eliminare le vocali richiede attenzione e familiarità con le parole coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Togliere le vocali". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Togliere le vocali nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Elidere

Quando la definizione "Togliere le vocali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Togliere le vocali" conferma che la soluzione 'Elidere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Elidere

E Empoli L Livorno I Imola D Domodossola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Togliere le vocali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Elidere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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