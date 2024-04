La Soluzione ♚ Togliere la trasparenza La definizione e la soluzione di 10 lettere: Togliere la trasparenza. OPACIZZARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Togliere la trasparenza: La calopsitta (Nymphicus hollandicus Kerr, 1792), chiamata dai molti erroneamente calopsite, è un uccello della famiglia dei Cacatuidi. È l'unica specie appartenente al genere Nymphicus. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: La calopsitta (Nymphicus hollandicus Kerr, 1792), chiamata dai molti erroneamente calopsite, è un uccello della famiglia dei Cacatuidi. È l'unica specie appartenente al genere Nymphicus. opacizzare (vai alla coniugazione) (fisica) far diventare opaco Sillabazione o | pa | ciz | zà | re Pronuncia IPA: /opatid'dzare/ Etimologia / Derivazione deriva da opaco Parole derivate opacizzarsi Altre Definizioni con opacizzare; togliere; trasparenza; Il togliere le cartucce; Togliere la trasparenza a una lastra di vetro; Cerca altre soluzioni cruciverba

