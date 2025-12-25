Togliere le fasce

SOLUZIONE: SBENDARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Togliere le fasce" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Togliere le fasce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sbendare? Sbendare significa liberare o rimuovere le fasce che tengono legate o strette qualcosa o qualcuno, permettendo libertà di movimento o di espressione. È un gesto che simboleggia il lasciar andare, il rendere nuovamente libero, spesso dopo aver limitato o contenuto. Questa azione può riferirsi sia al corpo che a situazioni più astratte. Rimuovere le catene o le fasce rappresenta un gesto di liberazione e di rinascita.

Togliere le fasce nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sbendare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Togliere le fasce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Togliere le fasce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sbendare:

S Savona B Bologna E Empoli N Napoli D Domodossola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Togliere le fasce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

