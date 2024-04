La Soluzione ♚ Togliere la trasparenza a una lastra di vetro La definizione e la soluzione di 11 lettere: Togliere la trasparenza a una lastra di vetro. SMERIGLIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Togliere la trasparenza a una lastra di vetro: La pulimentatura è il trattamento professionale di superfici metalliche per renderle adatte a processi successivi (tipicamente lavorazioni di rivestimento quali, ad esempio, verniciatura o cromatura/nichelatura o ossidazione anodica) o per rifinitura estetica (sgrossatura e lucidatura). La lavorazione è eseguita mediante macchine o attrezzature specifiche, ricorrendo, quando necessario, a sostanze ausiliarie, ad esempio le paste abrasive o detergenti liquidi. Le macchine, genericamente chiamate "pulimentatrici" e le attrezzature (dischi, spazzole, ecc.) o i materiali (sabbia, buratti, ecc.) sono diverse a seconda della specifica lavorazione ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: La pulimentatura è il trattamento professionale di superfici metalliche per renderle adatte a processi successivi (tipicamente lavorazioni di rivestimento quali, ad esempio, verniciatura o cromatura/nichelatura o ossidazione anodica) o per rifinitura estetica (sgrossatura e lucidatura). La lavorazione è eseguita mediante macchine o attrezzature specifiche, ricorrendo, quando necessario, a sostanze ausiliarie, ad esempio le paste abrasive o detergenti liquidi. Le macchine, genericamente chiamate "pulimentatrici" e le attrezzature (dischi, spazzole, ecc.) o i materiali (sabbia, buratti, ecc.) sono diverse a seconda della specifica lavorazione ... smerigliare (vai alla coniugazione) lisciare con smeriglio Sillabazione sme | ri | glià | re Pronuncia IPA: /zmeri'are/ Etimologia / Derivazione derivazione di smeriglio, dal greco bizantino sµe Sinonimi lucidare, levigare, pulire

opacizzare Parole derivate smerigliato, smerigliatore, smerigliatrice, smerigliatura

La risposta a Togliere la trasparenza a una lastra di vetro

SMERIGLIARE

