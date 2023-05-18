Unità di misura della pressione pari a un millibar

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Unità di misura della pressione pari a un millibar' è 'Ettopascal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ETTOPASCAL

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Unità di misura della pressione pari a un millibar
  • Risposta: ETTOPASCAL
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EOCL
  • Inizia con: E
  • Finisce con: L

Perchè la soluzione è Ettopascal? L'ettopascal è una misura di pressione usata in meteorologia. Un ottopascal corrisponde a un millibar, rendendo più semplice confrontare i valori di pressione atmosferica. Questa unità aiuta a capire meglio le variazioni del tempo e le condizioni climatiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Unità di misura della pressione pari a un millibar: risposta da 10 lettere

In presenza della definizione "Unità di misura della pressione pari a un millibar", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ettopascal. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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