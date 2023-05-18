Unità di misura della pressione pari a un millibar

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Unità di misura della pressione pari a un millibar' è 'Ettopascal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E T T O P A S C A L

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Unità di misura della pressione pari a un millibar

Unità di misura della pressione pari a un millibar Risposta: ETTOPASCAL

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E O C L

Inizia con: E

E Finisce con: L

Perchè la soluzione è Ettopascal? L'ettopascal è una misura di pressione usata in meteorologia. Un ottopascal corrisponde a un millibar, rendendo più semplice confrontare i valori di pressione atmosferica. Questa unità aiuta a capire meglio le variazioni del tempo e le condizioni climatiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Unità di misura della pressione pari a un millibar: risposta da 10 lettere

In presenza della definizione "Unità di misura della pressione pari a un millibar", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ettopascal. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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