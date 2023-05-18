Unità di misura della pressione pari a un millibar
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Unità di misura della pressione pari a un millibar' è 'Ettopascal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Unità di misura della pressione pari a un millibar
- Risposta: ETTOPASCAL
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EOCL
- Inizia con: E
- Finisce con: L
Perchè la soluzione è Ettopascal? L'ettopascal è una misura di pressione usata in meteorologia. Un ottopascal corrisponde a un millibar, rendendo più semplice confrontare i valori di pressione atmosferica. Questa unità aiuta a capire meglio le variazioni del tempo e le condizioni climatiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Unità di misura della pressione pari a un millibar: risposta da 10 lettere
In presenza della definizione "Unità di misura della pressione pari a un millibar", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ettopascal. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.