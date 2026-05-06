Pressione che determina uno spostamento

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pressione che determina uno spostamento' è 'Spinta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPINTA

Perché la soluzione è Spinta? La spinta è una forza che provoca uno spostamento di un oggetto o di una superficie. Essa agisce in una direzione specifica e può essere generata da vari agenti, come il vento o la pressione di un fluido. La quantità di spinta influisce sul grado di spostamento, e il suo effetto dipende dalla forza applicata e dalla resistenza del corpo interessato. La comprensione di questa relazione è fondamentale per analizzare i movimenti in diversi contesti fisici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pressione che determina uno spostamento". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Pressione che determina uno spostamento nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Spinta

Se la definizione "Pressione che determina uno spostamento" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pressione che determina uno spostamento" conferma che la soluzione 'Spinta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Spinta

S Savona P Padova I Imola N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pressione che determina uno spostamento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spinta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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