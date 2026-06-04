Mettere fuori uso uno strumento di misura

Home / Soluzioni Cruciverba / Mettere fuori uso uno strumento di misura

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mettere fuori uso uno strumento di misura' è 'Starare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T A R A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Mettere fuori uso uno strumento di misura

Mettere fuori uso uno strumento di misura Risposta: STARARE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R A E

Inizia con: S

S Finisce con: E

Perchè la soluzione è Starare? Starare è un gesto che consiste nel mettere fuori uso uno strumento di misura. Si tratta di bloccare o disattivare l’oggetto, rendendolo inattivo e inutilizzabile. Questo procedimento può essere fatto per motivi di sicurezza o per evitare manipolazioni non autorizzate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Starare' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Mettere fuori uso uno strumento di misura: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Mettere fuori uso uno strumento di misura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Starare. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'mettere'

Cruciverba con 'fuori'