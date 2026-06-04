Mettere fuori uso uno strumento di misura

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mettere fuori uso uno strumento di misura' è 'Starare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STARARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Mettere fuori uso uno strumento di misura
  • Risposta: STARARE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SRAE
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Starare? Starare è un gesto che consiste nel mettere fuori uso uno strumento di misura. Si tratta di bloccare o disattivare l’oggetto, rendendolo inattivo e inutilizzabile. Questo procedimento può essere fatto per motivi di sicurezza o per evitare manipolazioni non autorizzate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Mettere fuori uso uno strumento di misura: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Mettere fuori uso uno strumento di misura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Starare. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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