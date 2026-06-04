Mettere fuori uso uno strumento di misura
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mettere fuori uso uno strumento di misura' è 'Starare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Mettere fuori uso uno strumento di misura
- Risposta: STARARE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SRAE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Starare? Starare è un gesto che consiste nel mettere fuori uso uno strumento di misura. Si tratta di bloccare o disattivare l’oggetto, rendendolo inattivo e inutilizzabile. Questo procedimento può essere fatto per motivi di sicurezza o per evitare manipolazioni non autorizzate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Mettere fuori uso uno strumento di misura: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Mettere fuori uso uno strumento di misura", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Starare. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.