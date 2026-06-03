Unità di misura di sensibilità delle pellicole

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Unità di misura di sensibilità delle pellicole' è 'Asa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ASA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Unità di misura di sensibilità delle pellicole
  • Risposta: ASA
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 1
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A
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Unità di misura di sensibilità delle pellicole: risposta da 3 lettere

In presenza della definizione "Unità di misura di sensibilità delle pellicole", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Asa. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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