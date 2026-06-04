Misura la distanza percorsa e le calorie consumate
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Misura la distanza percorsa e le calorie consumate' è 'Podometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Misura la distanza percorsa e le calorie consumate
- Risposta: PODOMETRO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: POTO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Podometro? Un podometro è uno strumento semplice che aiuta a monitorare quanto si cammina e quante calorie si bruciano durante l’attività quotidiana. Basta indossarlo e si ottengono dati utili per capire meglio il proprio livello di movimento e mantenersi in forma. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Misura la distanza percorsa e le calorie consumate: risposta da 9 lettere
Quando la definizione "Misura la distanza percorsa e le calorie consumate" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Podometro. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.