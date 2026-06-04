Misura la distanza percorsa e le calorie consumate

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Misura la distanza percorsa e le calorie consumate' è 'Podometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PODOMETRO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Misura la distanza percorsa e le calorie consumate
  • Risposta: PODOMETRO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    POTO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Podometro? Un podometro è uno strumento semplice che aiuta a monitorare quanto si cammina e quante calorie si bruciano durante l’attività quotidiana. Basta indossarlo e si ottengono dati utili per capire meglio il proprio livello di movimento e mantenersi in forma. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Misura la distanza percorsa e le calorie consumate: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Misura la distanza percorsa e le calorie consumate" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Podometro. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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