La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MILLIBAR

Curiosità su Le unita di misura della pressione atmosferica: Chiama atmosfera (simbolo atm): 1 atm= 1033 g/cm². le unità di misura della pressione atmosferica sono: il pascal (simbolo pa) l’atmosfera il torr il... Il bar è un'unità di misura della pressione nel sistema CGS. Corrisponde a una megabaria, ovvero 106 dine/cm². Il nome deriva dalla parola greca ßa ("pesante"). La pressione di un bar corrisponde approssimativamente alla pressione atmosferica terrestre al livello del mare. Non è un'unità di misura del Sistema internazionale di unità di misura, tuttavia il suo uso è tollerato purché nei documenti in cui si usa si riporti anche il valore in unità SI. L'unità di misura SI della pressione è il pascal, simbolo Pa. Si utilizza anche il barg (dall'inglese bar gauge) che rappresenta la differenza tra la pressione in bar in uno spazio e la ...

