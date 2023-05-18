Solido che rifrange la luce

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Solido che rifrange la luce' è 'Prisma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R I S M A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Solido che rifrange la luce

Solido che rifrange la luce Risposta: PRISMA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P I A

Inizia con: P

P Finisce con: A

Perchè la soluzione è Prisma? Un prisma è un oggetto di forma geometrica che rifrange la luce, creando giochi di colori e sfumature. La sua forma particolare permette alla luce di scomporre i raggi, regalando effetti visivi sorprendenti e affascinanti. È spesso utilizzato per studiare e mostrare la dispersione della luce. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Solido che rifrange la luce: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Solido che rifrange la luce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Prisma. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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