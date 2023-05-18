Solido che rifrange la luce
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Solido che rifrange la luce' è 'Prisma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Solido che rifrange la luce
- Risposta: PRISMA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PIA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Prisma? Un prisma è un oggetto di forma geometrica che rifrange la luce, creando giochi di colori e sfumature. La sua forma particolare permette alla luce di scomporre i raggi, regalando effetti visivi sorprendenti e affascinanti. È spesso utilizzato per studiare e mostrare la dispersione della luce. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Solido che rifrange la luce: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Solido che rifrange la luce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Prisma. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.