Solido che rifrange la luce

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Solido che rifrange la luce' è 'Prisma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PRISMA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Solido che rifrange la luce
  • Risposta: PRISMA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PIA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Prisma? Un prisma è un oggetto di forma geometrica che rifrange la luce, creando giochi di colori e sfumature. La sua forma particolare permette alla luce di scomporre i raggi, regalando effetti visivi sorprendenti e affascinanti. È spesso utilizzato per studiare e mostrare la dispersione della luce. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Solido che rifrange la luce: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Solido che rifrange la luce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Prisma. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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