SOLUZIONE: PRISMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "In ottica figura che rifrange la luce" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In ottica figura che rifrange la luce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Prisma? Un oggetto trasparente con angoli specifici che deviano la luce creando effetti visivi distinti. È spesso utilizzato per scomporre i colori dello spettro o modificare il percorso della luce. La sua forma e le superfici rifrangenti sono fondamentali per la sua funzione ottica. Utilizzato in strumenti scientifici e decorativi, permette di osservare fenomeni di dispersione e di manipolare la luce in modo preciso.

Questa pagina è dedicata alla definizione "In ottica figura che rifrange la luce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In ottica figura che rifrange la luce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Prisma:

P Padova R Roma I Imola S Savona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In ottica figura che rifrange la luce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

