Un solido geometrico in gelateria

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un solido geometrico in gelateria' è 'Cono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONO

Perchè la soluzione è Cono? Un cono è un oggetto a forma di piramide rovesciata con una base circolare e un punto superiore. In gelateria, viene usato per contenere il gelato, rendendo facile prenderne una porzione senza sprechi. La sua forma permette di gustare il dolce in modo pratico e divertente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un solido geometrico in gelateria nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cono

Per risolvere la definizione "Un solido geometrico in gelateria", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cono'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un solido geometrico in gelateria
  • Risposta: CONO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: C___
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Cono' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un solido geometrico in gelateria". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con solido: L unità di misura dell angolo solido 

Con geometrico: Solido geometrico a punta 

Con gelateria: Sono dei maialini ma non sono i bambini in gelateria 