Un solido geometrico in gelateria
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un solido geometrico in gelateria' è 'Cono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONO
Perchè la soluzione è Cono? Un cono è un oggetto a forma di piramide rovesciata con una base circolare e un punto superiore. In gelateria, viene usato per contenere il gelato, rendendo facile prenderne una porzione senza sprechi. La sua forma permette di gustare il dolce in modo pratico e divertente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un solido geometrico in gelateria nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cono
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un solido geometrico in gelateria
- Risposta: CONO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Cono' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un solido geometrico in gelateria". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con solido: L unità di misura dell angolo solido
Con geometrico: Solido geometrico a punta
Con gelateria: Sono dei maialini ma non sono i bambini in gelateria