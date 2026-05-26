Un solido geometrico in gelateria

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un solido geometrico in gelateria' è 'Cono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONO

Perchè la soluzione è Cono? Un cono è un oggetto a forma di piramide rovesciata con una base circolare e un punto superiore. In gelateria, viene usato per contenere il gelato, rendendo facile prenderne una porzione senza sprechi. La sua forma permette di gustare il dolce in modo pratico e divertente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un solido geometrico in gelateria nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cono

Per risolvere la definizione "Un solido geometrico in gelateria", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cono'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un solido geometrico in gelateria

Un solido geometrico in gelateria Risposta: CONO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: C___

C___ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

C Como O Otranto N Napoli O Otranto

La soluzione 'Cono' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un solido geometrico in gelateria". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.