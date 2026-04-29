Solido geometrico a punta

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Solido geometrico a punta' è 'Cono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONO

Perché la soluzione è Cono? Un cono è un solido geometrico che si caratterizza per la sua forma appuntita, ottenuta unendo una base circolare a un vertice singolo. La superficie laterale si assottiglia progressivamente dal cerchio alla punta, creando una figura tridimensionale con una superficie curva e un'apertura circolare. Questo oggetto è spesso utilizzato in varie applicazioni pratiche e artistiche, grazie alla sua forma elegante e funzionale. La sua struttura semplice e la punta aguzza sono elementi distintivi di questa figura geometrica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Solido geometrico a punta". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Solido geometrico a punta nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cono

Questa pagina è dedicata alla definizione "Solido geometrico a punta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Solido geometrico a punta" conferma che la soluzione 'Cono' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cono

C Como O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Solido geometrico a punta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cono' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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