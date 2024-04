La definizione e la soluzione di 12 lettere: L emissione di luce dei neon. FLUORESCENZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La fluorescenza è la proprietà di alcune sostanze di riemettere (nella maggior parte dei casi a lunghezza d'onda maggiore e quindi a energia minore) le radiazioni elettromagnetiche ricevute, in particolare di assorbire radiazioni nell'ultravioletto ed emetterla nel visibile. Un esempio di questo processo si ha in tutti i materiali che contengono pigmenti fluorescenti, come ad esempio nell'inchiostro degli evidenziatori e vernici fluorescenti, anche se non mancano applicazioni in ambito analitico quali il monitoraggio ambientale, la citometria a flusso, l'imaging cellulare, il dosaggio immunologico. Le proprietà fluorescenti di un oggetto ...

fluorescenza ( approfondimento) f sing

(chimica) , (fisica) proprietà di molte sostanze di riemettere le radiazioni elettromagnetiche da cui sono colpite

Sillabazione

fluo | re | scèn | za

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

dall'inglese fluorescence, da fluorite