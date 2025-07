Un solido sfaccettato nei cruciverba: la soluzione è Prisma

Home / Soluzioni Cruciverba / Un solido sfaccettato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un solido sfaccettato' è 'Prisma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRISMA

Curiosità e Significato di Prisma

Non fermarti alla soluzione! Conosci Prisma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prisma.

Perché la soluzione è Prisma? Un solido sfaccettato è una figura tridimensionale caratterizzata da facce piane e angoli netti, come un diamante tagliato. Questi poliedri sono spesso usati in gioielleria e matematica per studiare le proprietà delle forme geometriche complesse. Tra i più noti c’è il prisma, una forma con basi parallele e facce laterali rettangolari o parallelogrammi, che rappresenta un esempio classico di solido sfaccettato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il solido in discotecaSolido che rifrange la lucePuò essere solido liquido o gassosoSolido geometricoUn solido rotondo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prisma

Hai davanti la definizione "Un solido sfaccettato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

I Imola

S Savona

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L I N N N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NINNOLI" NINNOLI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.