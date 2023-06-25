Il solido che rifrange la luce

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il solido che rifrange la luce' è 'Prisma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRISMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il solido che rifrange la luce" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il solido che rifrange la luce". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Prisma? Un oggetto trasparente e tridimensionale che, grazie alla sua forma, separa la luce nelle diverse componenti dello spettro visibile. La sua capacità di deviare il percorso dei raggi luminosi lo rende utile in esperimenti ottici e in strumenti di analisi della luce. È spesso utilizzato in laboratori scientifici per studiare il comportamento della luce e le sue proprietà.

Per risolvere la definizione "Il solido che rifrange la luce", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il solido che rifrange la luce" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Prisma:

P Padova R Roma I Imola S Savona M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il solido che rifrange la luce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

