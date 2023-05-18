È simile a un grosso delfino

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È simile a un grosso delfino' è 'Inia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: È simile a un grosso delfino

È simile a un grosso delfino Risposta: INIA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 3

3 Consonanti: 1

1 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I I A

Inizia con: I

I Finisce con: A

Perchè la soluzione è Inia? Inia è un animale che ricorda un grande delfino, con un corpo snello e una pelle liscia. Si muove con agilità nei fiumi e nelle acque calme, emergendo di tanto in tanto per respirare. La sua presenza affascina chi ha la fortuna di avvistarlo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È simile a un grosso delfino: risposta da 4 lettere

La soluzione associata alla definizione "È simile a un grosso delfino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Inia. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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