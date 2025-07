Cetaceo del Rio delle Amazzoni nei cruciverba: la soluzione è Inia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cetaceo del Rio delle Amazzoni' è 'Inia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INIA

Curiosità e Significato di Inia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Inia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Inia.

Perché la soluzione è Inia? Inia è un genere di cetacei d'acqua dolce, comunemente noti come boto o delfino dell'Amazzonia. Questi mammiferi vivono nel Rio delle Amazzoni e sono simbolo della biodiversità di questa regione. La loro presenza testimonia l'importanza degli ecosistemi fluviali e la necessità di proteggerli. Conoscere l'Inia aiuta a comprendere meglio la ricchezza della natura amazzonica e i suoi delicati equilibri.

Come si scrive la soluzione Inia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cetaceo del Rio delle Amazzoni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A B R Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BAZAR" BAZAR

